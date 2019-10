Indonesien will „Dracheninsel“ Komodo verteuern

Indonesien will sich den Eintritt auf seine „Dracheninsel“ Komodo künftig teuer bezahlen lassen. Bei einem Treffen der Zentralregierung in Jakarta mit Amtsträgern aus der Provinz wurde beschlossen, die Insel mit etwa 5000 riesigen Waranen zu einem „exklusiven“ Urlaubsziel zu machen. Die bereits beschlossene Schließung für die Dauer von zwölf Monaten wurde wieder gekippt, wie ein Sprecher der Provinzregierung am Dienstag mitteilte.