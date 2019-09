ÖVP bleibt stärkste Partei in Mannsdorf an der Donau

Auch 2019 ist die ÖVP stärkste Partei in Mannsdorf an der Donau. Die Volkspartei erzielte 44,39 Prozent. Das ist zwar um 2,81 Prozentpunkte weniger, reichte aber für den Erhalt der Spitzenposition. So wie bei der letzten Wahl auf Platz zwei liegt die FPÖ mit 20,92 Prozent. Gegenüber der Nationalratswahl 2017 verloren die Freiheitlichen damit aber erheblich um 5,25 Prozentpunkte. Der Abstand zur führenden Partei ist mit 23,47 Prozentpunkten groß. 16,33 Prozent der Wähler überzeugte die SPÖ - sie hielt damit de facto den Stand von 2017.