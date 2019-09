ÖVP bleibt stärkste Partei in Fuschl am See, Einbußen für FPÖ

Die ÖVP liegt in Fuschl am See weiter auf Platz eins. Sie wuchs um 3,25 Prozentpunkte auf 54,11 Prozent und sicherte damit ihre Führungsposition ab. Rang zwei ging wieder an die FPÖ, für die es 14,52 Prozent gab. Gegenüber der Nationalratswahl 2017 verloren die Freiheitlichen damit aber erheblich um 8,33 Prozentpunkte. Der Abstand zur führenden Partei ist mit 39,59 Prozentpunkten groß. 11,51 Prozent der Wähler erreichten die Grünen. Damit verbesserte sich die Ökopartei eindeutig um 8,87 Prozentpunkte und kletterte vom sechsten Platz auf Rang drei.