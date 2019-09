Murhof: Start für die Show der Golf-Legenden

Markus Brier, Lokalmatador der Murhof Legends, weiß, was ihm bisher zum ersten Sieg auf der Staysure-Tour gefehlt hat: „Wahrscheinlich der Heimvorteil – aber am Murhof fühle ich mich zu Hause, das könnte am Wochenende passen.“ Die Einstimmung auf das Wochenende verlief für ihn am Dienstag nicht ganz nach Wunsch. Beim Shoot-Out auf dem Par 3-Kurs in Graz-Andritz war nach einem Bogey schon auf Loch 2 Endstation. „Wir Österreicher sind für unsere Gastfreundschaft bekannt“, nahm der Wiener das frühe Aus locker. Nachsatz: „Mit der Freundlichkeit ist es beim Turnierstart vorbei.“ Loch für Loch verabschiedetet sich dann Spieler um Spieler bis Clark Dennis auf dem neunten Grün den Siegerscheck (1500 Euro) in die Höhe strecken durfte. „Etwas Cash tut immer gut, außerdem war es eine perfekte Einstimmung auf das Wochenende!“, grinste der siegreiche Engländer.