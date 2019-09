Unfalllenker flüchtete mit Bier in der Hand

Skurrile Personensuche in der Nacht auf Montag am Pyhrnpass in Oberösterreich! Zuerst krachte ein 53-jähriger Steirer nach einem Überholmanöver gegen eine steile Böschung. Als Augenzeugen die Polizei und Rettung riefen, machte sich der vermutlich betrunkene Mann aus dem Staub. Als „Stärkung“ nahm er sich eine Flasche Bier mit.