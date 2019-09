Mega-Projekt: Forscher erarbeiten Säugetier-Atlas

Projekt soll Beitrag zum Artenschutz leisten

Ein Großprojekt der Stiftung Europäische Säugetiere nimmt die rund 270 Säugetierarten, die aktuell in Europa verbreitet sind, unter die Lupe. „Es ist ein Mammutprojekt“, so der Sekretär der Stiftung, Laurent Schley. Die Ergebnisse sollen 2024 in einem rund 600 Seiten dicken Atlas erscheinen. „Es ist das weltweit größte Kartierungsprojekt für Säugetiere.“ Die Informationen zur Verbreitung seien vor allem wichtig, um die Arten besser schützen zu können.