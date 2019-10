Diese Gadgets sollten Studenten unbedingt haben!

Manchmal würde man gerne ungestört lernen, wären da nicht unzählige andere Studierende, die sich im Aufenthaltsraum lautstark über die gestrige Party unterhalten. In solchen Situationen sollte man stets Noise-Cancelling-Kopfhörer parat haben. Diese sorgen dafür, dass Sie die Geräusche Ihrer Umgebung nicht mehr allzu sehr wahrnehmen oder dämpfen diese vollkommen ab. So können Sie sich in Ruhe Ihren Skripten widmen.