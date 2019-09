„Nicht nur Lkw einschränken, auch alle Pkw!“

Walser verweist im Gespräch mit der „Krone“ auf die zahlreichen Vorleistungen, die man der Tiroler Wirtschaft in den letzten jähren abverlangt hat: „Es gibt in Tirol 170 regionale Fahrverbote, Euroklassen-Einschränkungen und sektorale Fahrverbote. Zudem einen 25-prozentigen Aufschlag auf der A12, Sondermauten am Brenner und Arlberg sowie doppelte Mautzuschläge in der Nacht. Weniger ist der Transit damit nicht geworden. Aber trotzdem: Wir tragen das alles bis zu einem bestimmten Maße mit, es muss aber auch allen klar sein, dass die Verbotsschraube nicht bis zum Anschlag weiter betätigt werden. Denn man trifft damit vornehmlich die heimische Wirtschaft – also jene, die Arbeitsplätze und Wertschöpfung generieren!“