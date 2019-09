Wiesn-Kater? Bayerns Kovac: „Muss besser werden!“

Coutinho immer besser in Fahrt

Das 3:0 zum Start in die Champions League gegen Roter Stern Belgrad erhärtet diese These. Angesichts der lautstarken Kritik von Präsident Uli Hoeneß am DFB und an Manuel-Neuer-Rivale Marc-Andre ter Stegen rückte nämlich der ansehnliche Auftritt von Zugang Philippe Coutinho in den Hintergrund. Der Brasilianer ließ in vielen Aktionen erkennen, wie das Offensivspiel des FC Bayern in der Zukunft aussehen könnte.