In Salzburg wurde offenbar Wahlkarte gestohlen

„Irgendjemand kann jetzt zweimal wählen und ich gar nicht“, schüttelt die Verkäuferin den Kopf. Und sie versichert: Niemand aus ihrem näheren Umfeld habe die Wahlkarte entgegengenommen. „Ich habe ja auch noch den Abholschein.“ Dieser lag am Donnerstag der Vorwoche in ihrem Briefkasten in Taxham. Am Montag wollte Steidl dann die Wahlkarte abholen. „Die Mitarbeiter waren eh sehr freundlich, konnten mir aber in der Filiale nicht helfen.“