Richard Lugners Prognose für Andreas Gabalier

„Gabalier braucht eine starke Frau“

Einer, der nie um Statement verlegen ist, ist Richard Lugner. Und wer, wenn nicht er hat schon so seine Erfahrungen in Sachen Liebe gemacht. Fünf Ehen und eine ganze Heerschar an Streichelzoo-Tierchen später erzählt er uns: „Der Gabalier braucht eine starke Frau an seiner Seite, die das Tempo mitgeht.“