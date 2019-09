Erster öffentlicher Auftritt nach Beziehungs-Aus

Sie galten als das Traumpaar der österreichischen Promiszene schlechthin: „Volks-Rock-‘n‘-Roller“ Andreas Gabalier und TV-Moderatorin Silvia Schneider. Nach sechs Jahren gab die Blondine die Trennung via Facebook bekannt. Bei ihrem ersten Societyauftritt seit diesem emotionalen Posting gab sie sich am Dienstagabend betont zurückhaltend. Adabei-TV hat bei den Promis nachgefragt, wie man mit einer öffentlichen Trennung am besten umgeht.