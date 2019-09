Blutiger Fight geht an Kult-Boxer Tyson Fury!

Der frühere Schwergewichts-Weltmeister Tyson Fury bleibt in seiner Boxer-Profikarriere ohne Niederlage! In seinem 30. Kampf beim Sieg über den zuvor unbezwungenen Schweden Otto Wallin in Las Vegas musste der Engländer am Sonntag aber über die volle Distanz gehen, um den einstimmigen Punktsieg (116:112, 117:111, 118:10) zu sichern.