Erst Spätsommer, dann folgen frostige Nächte

Mit reichlich Sonnenschein starten wir am Montag teils sogar von der Früh weg in den Tag, ehe sich im Tagesverlauf bereits die herannahende Kaltfront in Form von Wolken - und auf den Bergen mit vereinzelten Regenschauern - bemerkbar macht. „Mit bis zu 29 Grad wird es in Kärnten am wärmsten, gerade hier sind aber zum Abend hin auch einzelne Gewitter zu erwarten“, berichtet Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Unwetterzentrale. Spätsommerlich warm wird es auch im restlichen Land mit Temperaturen zwischen 23 und 28 Grad.