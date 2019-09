Drohnen-Angriffe auf Ölanlagen in Saudi-Arabien

In Saudi-Arabien sind staatlichen Medien zufolge zwei Ölanlagen mithilfe von Drohnen attackiert worden. In den Einrichtungen des Staatskonzerns Aramco in Abkaik und Churais seien Feuer ausgebrochen, berichtete die saudiarabische Nachrichtenagentur SPA am Samstag unter Berufung auf das Innenministerium. Die Brände seien inzwischen unter Kontrolle. Vom Iran unterstützte Houthi-Rebellen aus dem Jemen übernahmen die Verantwortung für die Angriffe.