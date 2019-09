Dosen-Allergie wurde zum Modewort

Auswärts im Hexenkessel brachte Soriano Salzburg 1:0 in Front, dann machten die Türken aus drei Chancen aber drei Tore. „Beim Heimspiel überlegen, auswärts ebenbürtig - wir waren gesamt besser“, erinnert sich der 28-jährige Marco Meilinger, damals zweimal in der Startelf, zurück. Salzburg feierte in der Europa League später Festspiele (Stichwort Ajax), das sechste Aus in der Königsklassen-Quali pickte jedoch. Tenor: „Die Champions League hat eine Dosen-Allergie“.