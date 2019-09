Die Bullen als große Düdel-Dödels

Und dass die „alte Garde“ wenig kompatibel mit dem völlig neuen Stil war, wurde schon im ersten bzw. dritten Saisonspiel augenscheinlich: Österreichs Krösus scheiterte noch im Juli in Quali-Runde zwei der Champions League! An Düdelingen. An Luxemburgs Meister, in dessen Reihen Amateure standen, bei dem mit Aurelien Joachim ein als Bademeister tätiger Kicker aufgrund seines Goldtores im Hinspiel und seines Treffers in Salzburg Heldenstatus erreichte.