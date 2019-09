Kurioser Verkehrsunfall forderte fünf Verletzte

Ein kurioser Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntag Nachmittag in Innsbruck! Ein deutscher Pkw-Lenker (50) war in der Schloßstraße unterwegs - und zwar in dem Glauben, es handle sich um eine mehrspurige Einbahnstraße. Er wollte einen bergwärts fahrenden Bus überholen. Doch das Überholmanöver misslang, da ihm eine Fahrzeuglenkerin (52) entgegenkam. Der Deutsche touchierte den Bus und kollidierte mit dem entgegenkommenden Pkw. Es kam zu weiteren Auffahrunfällen. Bilanz: Fünf Fahrzeuginsassen wurden verletzt!