„Bad Boy“ Brown heuert bei New England Patriots an

Sportlich ist Brown immer eine Verstärkung. In zuletzt sechs Spielzeiten für die Pittsburgh Steelers fing er in den Hauptrundenspielen 686 Pässe für 9145 Yards - auf solche Zahlen war in so einer Zeitspanne noch niemand in der NFL gekommen. Die Oakland Raiders sicherten sich daher die Dienste Browns im Frühjahr, das Trikot der Kalifornier trug er aber in keinem Spiel.