Drama auf Wildspitze: „Ort war lange unklar“

Seinen Verletzungen in der Klinik erlegen ist jener Deutsche (50), der mit zwei Bergsteigerkollegen am Freitag auf der Ötztaler Wildspitze abgestürzt war. „Die Position der Verunglückten war lange Zeit völlig unklar – das Schlimmste, was passieren kann“, schildert Einsatzleiter Franz Josef Fiegl von der Bergrettung Sölden.