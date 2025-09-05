1,9 Millionen Fans – und Rundumschlag von Sturm

„Sicherer Ort für alle Fans“

Weiters seien „trotz der hohen Besucherfrequenz und der Emotionalität im Fußball in den vergangenen zehn Jahren eine äußerst geringe Anzahl sicherheitsrelevanter Vorfälle im unmittelbaren Stadionumfeld und in den Bereichen, für die der Verein direkt verantwortlich zeichnet, verzeichnet worden“, lässt der Verein wissen. Bei den durch die Polizei eingebrachten Anzeigen bei nationalen Spielen – mit 244.276 gezählten Besuchern – sei in der Saison 2024/25 keine einzige Anzeige wegen Tätlichkeiten oder anderen Gewaltdelikten eingegangen. Die Merkur Arena sei „ein sicherer Veranstaltungsort für alle Fans.“