Tiroler verweigerte Befragung: Geldstrafe

Weil sich Helmut Mayer* (*Name von der Redaktion geändert) aus Innsbruck weigerte, Fragen der Statistik Austria zu beantworten, muss er eine Verwaltungsstrafe zahlen. Denn die Mitwirkung an der so genannten Mikrozensusstichprobe ist Pflicht. Für Mayer grenzt dies an Nötigung. Die Statistik Austria verweist auf das Gesetz.