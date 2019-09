Kopftuchverbot in Volksschulen: Details liegen vor

Verstoß ist für Lehrpersonal nun meldepflichtig

Kommt ein Mädchen mit Kopftuch in den Unterricht, müssen Lehrer oder Lehrerin das „unverzüglich“ der Schulleitung melden. „Aus Gründen der Vorsicht“ wird empfohlen, „im Zweifelsfall jedenfalls“ Meldung zu erstatten. Immerhin, so der deutliche Hinweis Richtung Lehrer, habe es in der Vergangenheit Verurteilungen wegen Amtsmissbrauch gegeben, wenn gesetzlich verpflichtende Meldungen nicht erfolgt sind.