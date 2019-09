Bei Linzern läuft Kopfkino und nicht der Fernseher

Eingespieltes Team

Nicht nur privat sind die beiden ein Team, auch beruflich ergänzen sich die 32-Jährigen gut. Andrea bringt sich verstärkt in der Ästhetik und in der Vermarktung ein, Adnan in der Produktentwicklung und der Umsetzung: „Wir wohnen in Linz, haben hier auch unsere Werkstatt und das Büro.“