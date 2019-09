Die ÖVP sucht den türkisen Maulwurf

ÖVP fuchsteufelswild, Klage gegen „Falter“

Und die ÖVP? Die ist fuchsteufelswild: Kurz widerspricht den Berichten, die auch im ORF großes Thema waren, vehement. Auch Generalsekretär Karl Nehammer meldete sich am Dienstag zu Wort und kündigte rechtliche Schritte gegen den „Falter“ an: „Es ist bedauerlich, dass wir diesen Schritt setzen müssen, da wir dies als Volkspartei nicht leichtfertig oder regelmäßig tun.“ In diesem Fall sei aber „eine Grenze überschritten worden“, so Nehammer, demzufolge nicht zu beurteilen ist, ob das Blatt „bewusst falsche Behauptungen aufgestellt hat oder man verfälschten oder gefälschten Unterlagen aufgesessen ist“.