Kein USADA-Verfahren gegen Sprinter Coleman

US-Sprintstar Christian Coleman darf an der Leichtathletik-WM in Katar (27. September bis 6. Oktober) teilnehmen. Die Anti-Doping-Agentur der USA (USADA) zog am Montag das von ihr eingeleitete Verfahren gegen den 23-Jährigen wegen drei Verstößen im Zusammenhang mit der Meldepflicht des Aufenthaltsortes für Dopingkontrollen nach Rücksprache mit der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) zurück.