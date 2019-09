Indische Raumsonde im Anflug auf den Mond

Am 7. September will Indien als vierte Nation ein Raumfahrzeug auf dem Mond landen. Bis dato hat alles geklappt, wie geplant. Am Montag, um 9.45 Uhr MESZ, hat sich der Lander „Vikram“ vom Orbiter „Chandrayaan-2“ getrennt, wird den Erdtrabanten nun eigenständig umkreisen und Samstag auf ihm aufsetzen.