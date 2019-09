Video zeigt dramatischen Flugzeugabsturz

Bestürzung und Trauer herrschen nach dem Todesdrama bei den Wolfsberger Flugtagen in Kärnten. Wie berichtet, stürzte am Sonntag ein Kunstsegelflugzeug ab. Der Pilot hatte sich mit dem Rettungsschirm in Sicherheit gebracht, seine 62-jährige Passagierin schaffte den Absprung jedoch nicht und kam ums Leben.