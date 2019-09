Fliegerabsturz: Auch Opfer hatte Fallschirm dabei

Nach dem tödlichen Fliegerabsturz am Sonntag in Wolfsberg ist die Unglücksursache nach wie vor unklar. Die Flugunfallkommission führt vor Ort noch umfangreiche Erhebungen durch. Wie jetzt bekannt wurde, hatte die 62-jährige Frau, die am Sonntag ums Leben kam, selbst einen Fallschirm dabei.