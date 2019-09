In 24 Stunden so nass wie im ganzen September

Zu heiß und zu trocken - so die Bilanz der Rekorde des heurigen Sommers, der sich überaus pünktlich mit einem Temperatursturz, Gewittern und ergiebigen Regenschauern bereits am Sonntag aus Österreich verabschiedet hat. Rekordverdächtig ging es danach allerdings weiter - denn innerhalb von 24 Stunden fiel in Österreich beinahe so viel Regen wie in einem ganzen durchschnittlichen September.