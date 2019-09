Ski-Legenden nach Hirscher-Rückzug: „Einzigartig!“

Michaela Dorfmeister: Immer am Limit

Was will er noch gewinnen? Was soll sein Anreiz sein? Warum soll er seine Familie tage- und wochenlang alleine lassen? Dazu der Körper, der sich nach so vielen Jahren am Limit, mit extremer Fahrweise und Technik, auch immer lauter zu Wort meldet. Dass Marcel angesichts all dieser Faktoren sagt „Ich lass es“, kann ich voll und ganz verstehen. Dass er ganz Österreich im Winter abgehen wird, steht außer Frage. Jetzt müssen andere gewinnen. Ich bin schon sehr gespannt, wer das sein wird.