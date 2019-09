Sturm-Stürmer Hosiner wechselt nach Deutschland

Und der wird - wie das Bild nebenan zeigt - Kiril Despodov heißen! Denn: Der 22-jährige Bulgare weilt bereits in Graz, gestern traf sich sogar noch Christian Jauk mit dem Teamstürmer. In aller Öffentlichkeit. Am Grazer Schloßberg plauderten der Präsident und der Transfer-Knaller angeregt miteinander. Der Deal mit dem Noch-Italien-Legionär scheint unter Dach und Fach zu sein.