Hund fuhr ungesichert am Bike auf der Autobahn mit

Polizisten haben auf der Tauernautobahn (A10) bei Anif (Bezirk Salzburg-Umgebung) am Samstag einen Motorradfahrer gestoppt, der seinen Hund gänzlich ungesichert in einem am Tank fixierten Körbchen mitgenommen hat. Als die Beamten den Biker auf die Gefahren, die diese Art des Transportes mit sich bringt, hinwiesen, reagierte der 57-Jährige allerdings wenig einsichtig.