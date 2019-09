Starauflauf: Lombardi und Pocher feiern auch mit

Beim Wiener Stadtfest am 31.08.2019 bekommt man bei freiem Eintritt einiges zu sehen: In drei Locations treten Wienerinnen in drei Kategorien vor prominente Juroren, darunter auch Oliver Pocher und Sarah Lombardi, um ihr Talent beweisen. Neben 5000 Euro zweckgebundener Siegesprämie dürfen alle Teilnehmer, Zuschauer und Interessierte anschließend in der Stadthalle gemeinsam feiern. Alle Infos unter: mitmachen.stadtfest-wien.at.