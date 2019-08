Meister Krems legt zum Saisonauftakt Fehlstart hin

Handball-Meister UHK Krems hat einen Fehlstart in die neue Saison hingelegt. Nach der Niederlage im Supercup gegen HC Hard verloren die Niederösterreicher auch den Auftakt der spusu-Liga in der eigenen Halle. Am Freitag unterlag Krems dem Ex-Champion Fivers Margareten mit 29:33 (16:14).