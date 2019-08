Engerlinge fressen die saftigen Futterwiesen kahl

„Krone“: Sie sagen: Die Engerling-Invasion geht uns alle an. Wieso sehen Sie das so?

Clemens Stammler: Wir Landwirte erhalten Grünflächen, die Landschaft. Das macht Tourismus erst möglich, aber auch Ernährung. In der Landwirtschaft gibt es zudem viele Arbeitsplätze. Darum betreffen die Probleme, die durch den Klimawandel entstehen - Borkenkäfer, Engerlinge, Dürren - die Öffentlichkeit. Das geht uns alle an!