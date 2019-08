Airpower: „Man spürt hier die Begeisterung“

„Red Bull Aerobatic Triple“

Bei der Flugshow am 6. und am 7. September im Aichfeld werden 200 Luftfahrzeuge aus aller Welt vorgeführt. Zu den Highlights zählen die Displays der Kunstflugstaffeln aus Italien, Spanien und der Schweiz, aber auch die Europapremiere des „Red Bull Aerobatic Triples“: Erstmals werden ein Hubschrauber, ein Kunstflugzeug und Fallschirmspringer gemeinsam eine Choreographie in den Himmel setzen. Riedmann: „Es herrscht hier eine eigene Stimmung. Man spürt in Österreich als Pilot schon kurz nach der Landung die Begeisterung, die hier herrscht.“