Spektakuläre Premiere am Himmel über Österreich

Und funktionieren soll das ganze so: Ein BO105 C Hubschrauber, das Flächenflugzeug Zivko Edge 540 und die Skydiver des Red Bull Skydive Teams werden dabei gleichzeitig in der Luft sein. Nur mit höchster Präzision und perfektem Timing ist es möglich, diese Choreographie zu zeigen. Sobald der erste BO105 C Hubschrauber mit den Fallschirmspringern aufsteigt und Red Bull Air Race Pilot Dario Costa die Flugshow mit seinem Messerflug mit Rauch einläutet, startet die Europa-Premiere des waghalsigen Kunstflug-Manövers.