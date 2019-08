1. Rekord für Bullen-Coach Marsch: „Ein Wahnsinn“

In der noch jungen Fußball-Bundesliga-Saison hat Salzburg-Coach Jesse Marsch bereits einen neuen Rekord markiert. Das 5:0 gegen die Admira am Sonntag war der fünfte Sieg in den ersten fünf Ligaspielen Marschs, keinem BL-Coach war das bisher gelungen. Imposant nimmt sich auch eine andere Zahl aus: Mehr als die aktuellen 22 Tore gab es in der Red-Bull-Ära nach den ersten fünf Partien nur 2014/15.