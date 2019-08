Red Bull Salzburg „spaziert“ zu 5:0 gegen Admira!

Ein Doppelpack von Hwang Hee-chan (22./Foulelfer, 24.) und der bereits siebente Saisontreffer Erling Haalands (28.) sorgten innerhalb von sieben Minuten für die Vorentscheidung, nach der Pause folgten Tore der „Joker“ Patson Daka (70.) und Sekou Koita (81./Foulelfer). Die Salzburger, bei denen Innenverteidiger Maximilian Wöber sein „Bullen“-Pflichtspieldebüt gab, holten sich die am Samstag an den LASK verlorene Tabellenführung wieder zurück und liegen vor dem Auswärtsspiel bei der WSG Tirol am kommenden Samstag zwei Punkte vor den Linzern. Nach dem 4:1 über Mattersburg, dem 5:2 gegen den WAC, und dem 6:0 gegen St. Pölten war es das vierte Salzburger Torfestival in Folge, man darf dem Donnerstag damit tiefenentspannt entgegenblicken: Dann nämlich erfahren Andreas Ulmer und Co. gegen 18 Uhr die Gegner in der Gruppenphase der Champions League. Für die Admira hingegen schaut die Lage weiter düster aus. Das Schlusslicht hält bei nur einem Punkt.