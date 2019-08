Österreicher-Team Bora bei Vuelta-Start Fünfter

Die Österreicher Gregor Mühlberger und Felix Großschartner sind mit ihrem Team Bora-hansgrohe mit einem fünften Platz im Mannschaftszeitfahren in die Vuelta a Espana gestartet. Die deutsche Equipe verlor am Samstag auf dem 13,4 km langen Rundkurs in Torrevieja 13 Sekunden auf Tagessieger Astana. Erster Gesamtführender der 74. Spanien-Radrundfahrt ist der Kolumbianer Miguel Angel Lopez.