Kommentar: „Vorbildlich“, aber abgebrannt

Der Seepark in Vösendorf bei Wien - dicht besiedelt mit rund hundert Reihenhäusern - am Rande der Großstadt, gar nicht so schlecht zum Wohnen. Ähnliche Anlagen, wenn auch nicht so groß, gibt es an vielen Orten in Niederösterreich und im Burgenland. Haus an Haus - das kann Probleme mit sich bringen.