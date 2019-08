Alko-Lenkerin kracht im Zillertal in Auto der Post

Eine alkoholisierte 38-Jährige hat am Donnerstag gegen Mittag in Ramsau im Zillertal einen Unfall verursacht. Wie die Polizei berichtete, war die Frau, die ihre vierjährige Tochter im Auto mitführte, aus unbekannter Ursache in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten und in der Folge frontal gegen ein entgegenkommendes Fahrzeug der Post geprallt.