Panne bei Shinkansen-Zug: 280 km/h mit offener Tür

Schrecksekunde für 340 Fahrgäste: In Japan ist ein Hochgeschwindigkeitszug bei 280 Stundenkilometern mit offener Tür durchs Land gerast. Der Zwischenfall in einem der eigentlich für ihre hohen Sicherheitsstandards bekannten Shinkansen-Züge ereignete sich am Mittwoch kurz nach der Abfahrt vom Bahnhof Sendai im Nordosten Japans, wie der Betreiber mitteilte. Für den Vorfall machte der Betreiber menschliches Versagen verantwortlich. Verletzt wurde niemand.