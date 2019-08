Frau nach Vergewaltigung fast verblutet: Urteil

Die Frau, sie arbeitete als 24-Stunden-Pflegehilfe, war am 31. Mai 2017 in der Nacht gegen 3 Uhr am Heimweg von einer Geburtstagsfeier - und traf dabei im Bezirk Rudolfsheim-Fünfhaus auf ihren späteren Peiniger. Der Mann fragte sie zunächst nach einer Zigarette, danach ohne weitere Umschweife nach Sex, was die Frau jedoch ablehnte. Daraufhin zog der Mann laut Anklage die Frau hinter einen Sichtschutz einer Baustelle und vergewaltigte sie.