Chaos vor Lampedusa: Spanien schickt Marineschiff

„Schwimmendes Konzentrationslager“

Der sizilianische Staatsanwalt Luigi Patronaggio sprach von einer „explosiven Situation“ an Bord. Es sei wichtig, die Sicherheit aller Personen an Bord des Schiffes zu garantieren. Auch der Bürgermeister von Lampedusa, Salvatore Martello, der am Montagabend an Bord des Schiffes gegangen war, zeigte sich besorgt. „Die Menschen an Bord sind verzweifelt. Viele von ihnen haben Folter während ihrer Gefangenschaft in Libyen erlitten“, sagte er. Der Bürgermeister von Palermo, Leoluca Orlando, bezeichnete die Open Arms als „schwimmendes Konzentrationslager“.