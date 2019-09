Diese Hoppalas würden Kate & Meghan gern vergessen

Auch schon 2011 beim Besuch in Kanada hätte sich Kate wohl gewünscht, an diesem Tag kein luftiges Sommerkleidchen anzuhaben. Eine steife Brise am Flughafen von Calgary ließ den Rock ihres gelben Dress nämlich unkontrolliert in alle Richtungen wehen. Die Folge: Die Gattin von Prinz William zeigte ungewollt ganz schön viel Haut - und die Queen war wohl gar nicht „amused“.