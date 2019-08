Mitbewohner im Streit mit Messer schwerst verletzt

Zur blutigen Auseinandersetzung kam es am Sonntagabend gegen 22 Uhr in einer Wohnung in der Staudgasse. Worum es bei dem Streit ging, ist Gegenstand von Ermittlungen. Plötzlich griff der 19-Jährige - laut Polizei ein afghanischer Staatsangehöriger - zum Messer und fügte seinem Kontrahenten mehrere Stich- und Schnittverletzungen am Oberkörper zu. Der mutmaßliche Täter ergriff nach der Attacke die Flucht.