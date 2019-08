Coutinho: Ziel ist der Gewinn der Champions League

Niko Kovac wird das System wohl wieder von 4-3-3 auf 4-2-3-1 umstellen müssen. Das Transfer-Projekt Coutinho erfolgte in enger Absprache mit dem Coach, wie Rummenigge und Sportdirektor Hasan Salihamidzic betonten. „Philippe kann der zentrale Punkt in unserem Spiel sein. Er wird unsere Mannschaft verstärken, aber unserem Spiel auch die spektakuläre Note geben“, erklärte Salihamidzic. Am Dienstag wird Coutinho erstmals mit seinem neuen Team trainieren. „Ich kann es gar nicht erwarten. Ich möchte so schnell wie möglich spielbereit sein.“