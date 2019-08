SPÖ: „Die nächsten sechs Wochen werden intensiv“

Man gehe „sehr aufgeräumt, positiv und optimistisch“ in diese heiße Phase des Wahlkampfes, so Drozda am Montagvormittag vor der Parteizentrale in der Wiener Löwelstraße. Parteichefin und Spitzenkandidatin Pamela Rendi-Wagner habe bereits die zweite Tour durch die Bundesländer „hinter sich gebracht“. Damit und über Social Media habe man bereits 2,5 Millionen Menschen erreicht, für die nächsten sechs Wochen habe man sich vorgenommen, weitere 1,5 Millionen zu erreichen. Man sei bei der SPÖ vor allem erfreut, dass „jüngste Umfragen einen klaren und deutlichen Aufwärtstrend für die Sozialdemokratie zeigen“ würden, so Drozda.